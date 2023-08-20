В США констатировали тупик в контрнаступлении ВСУ

Она указывает на неспособность Киева достигнуть успеха на поле боя, что может говорить о тупиковости сложившейся на фронте ситуации и вероятности ослабления международной поддержки в будущем. В то же время украинские чиновники призывают к терпению, хотя и характеризуют ход "контрнаступа" как более медленный, чем ожидалось. По их мнению, ВСУ всё же продвигаются вперёд.