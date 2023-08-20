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20 августа, 07:27

В США констатировали тупик в контрнаступлении ВСУ

WP: Украинская армия исчерпала варианты действий для контрнаступления

У украинской армии заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления, пишет американская журналистка Сюзанна Джордж в статье для газеты The Washington Post.

"Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева", — отмечает обозреватель.

Она указывает на неспособность Киева достигнуть успеха на поле боя, что может говорить о тупиковости сложившейся на фронте ситуации и вероятности ослабления международной поддержки в будущем. В то же время украинские чиновники призывают к терпению, хотя и характеризуют ход "контрнаступа" как более медленный, чем ожидалось. По их мнению, ВСУ всё же продвигаются вперёд.

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А по словам обозревателя Bild Юлиана Рёпке, Украину не ждёт ничего хорошего. Он признал, что за сложившуюся "разрушительную" ситуацию ответственность несёт Запад. Причём худшим вариантом развития событий станет контрнаступление ВС России.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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