В США констатировали тупик в контрнаступлении ВСУ
WP: Украинская армия исчерпала варианты действий для контрнаступления
У украинской армии заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления, пишет американская журналистка Сюзанна Джордж в статье для газеты The Washington Post.
"Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева", — отмечает обозреватель.
Она указывает на неспособность Киева достигнуть успеха на поле боя, что может говорить о тупиковости сложившейся на фронте ситуации и вероятности ослабления международной поддержки в будущем. В то же время украинские чиновники призывают к терпению, хотя и характеризуют ход "контрнаступа" как более медленный, чем ожидалось. По их мнению, ВСУ всё же продвигаются вперёд.
А по словам обозревателя Bild Юлиана Рёпке, Украину не ждёт ничего хорошего. Он признал, что за сложившуюся "разрушительную" ситуацию ответственность несёт Запад. Причём худшим вариантом развития событий станет контрнаступление ВС России.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency