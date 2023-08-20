X могут удалить из App Store и Google Play из-за нововведения Илона Маска

Приложение X (бывший Twitter) может пропасть из магазинов App Store и Google Play. Соцсеть удалят, если она откажется от возможности добавлять пользователей в чёрный список, пишет портал Rozetked.

Владелец X Илон Маск заявил, что скоро у пользователей пропадёт возможность блокировать других людей. Он не видит смысла в чёрном списке. Но нововведение будет идти вразрез с политикой магазинов приложений на Android и iOS, отмечают авторы материала.

Среди требований к сервисам значится наличие системы блокировки, а также возможности жаловаться на нежелательный контент и пользователей. Согласно правилам, такой функционал должны иметь модераторы приложений, однако про аналогичные возможности для самих пользователей ничего не говорится.

Кстати, ранее Илона Маска уличили в создании проблем для сайтов, которые ему не нравятся. Так, например, пользователи заметили, что крайне долго при переходе с X загружались его онлайн-конкуренты, а именно: Facebook* и Instagram*, а также сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack. Помимо того, приходилось долго ожидать загрузку одного из мировых информационных агентств Reuters и газеты New York Times.