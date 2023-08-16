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16 августа, 08:18

Маск заявил об отказе Цукерберга от боя в Колизее

<p>Илон Маск (слева), Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / АР / Mark Lennihan / Michel Euler</p>

Илон Маск (слева), Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / АР / Mark Lennihan / Michel Euler

Американский миллиардер Марк Цукерберг отказался от проведения боя в римском Колизее, заявил его оппонент Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал", — написал гендиректор компаний SpaceX и Tesla.

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Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом начался ещё в июле из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. Как минимум дело завершится судебным разбирательством, однако сами бизнесмены не прочь выяснить отношения на кулаках. Цукерберг заявил, что сомневается в серьёзном настрое Маска. Но глава SpaceX обещал постучаться в дверь к сопернику. На днях Маск даже договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом. И предполагалось, что миллиардеры сразятся в Колизее.

Светлана Оперук
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