Маск заявил об отказе Цукерберга от боя в Колизее
Илон Маск (слева), Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / АР / Mark Lennihan / Michel Euler
Американский миллиардер Марк Цукерберг отказался от проведения боя в римском Колизее, заявил его оппонент Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал", — написал гендиректор компаний SpaceX и Tesla.
Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом начался ещё в июле из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. Как минимум дело завершится судебным разбирательством, однако сами бизнесмены не прочь выяснить отношения на кулаках. Цукерберг заявил, что сомневается в серьёзном настрое Маска. Но глава SpaceX обещал постучаться в дверь к сопернику. На днях Маск даже договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом. И предполагалось, что миллиардеры сразятся в Колизее.