Регион

Уведомления отключены

20 августа, 09:36

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Мэр Горловки Приходько: Обстрел ВСУ повредил инфраструктуру предприятия "Стирол"

<p>Последствия обстрела ВСУ на территории предприятия "Стирол". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/10713" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приходько РИК</a></p>

Последствия обстрела ВСУ на территории предприятия "Стирол". Обложка © T.me / Приходько РИК

Обстрел ВСУ, которому 19 августа подвергся Калининский район Горловки, повредил инфрастуктуру предприятия химической промышленности "Стирол". Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате вчерашнего (19.08.2023 г.) обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", говорится в публикации.

Минобороны РФ: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Минобороны РФ: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

А 19 августа на подлёте к Москве был уничтожен украинский беспилотник с помощью российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров