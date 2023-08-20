ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Обстрел ВСУ, которому 19 августа подвергся Калининский район Горловки, повредил инфрастуктуру предприятия химической промышленности "Стирол". Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате вчерашнего (19.08.2023 г.) обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", — говорится в публикации.

А 19 августа на подлёте к Москве был уничтожен украинский беспилотник с помощью российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. К счастью, пострадавших и разрушений нет.