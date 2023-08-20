Учёные выяснили, что вакцинация снижает риск деменции на 30%

Для профилактики болезни Альцгеймера отлично помогает вакцинация против столбняка, лишая, дифтерии и других инфекций. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета в Хьюстоне, результаты публикует Journal of Alzheimer's Disease.

Испытуемыми были выбраны пожилые люди старше 65 лет, которые не страдали старческими заболеваниями. Часть из них прививалась, а остальные нет. Через восемь лет специалисты проанализировали данные. У вакцинированных риски заболеть деменцией оказались ниже на 30%. Так, 10,2% непривитым был поставлен диагноз: болезнь Альцгеймера, у привитых этот показатель составил всего 7%.

По мнению учёных, вакцины заставляют иммунные клетки избавляться от токсичных белков, которые, в свою очередь, способствуют деменции. Также снижается развитие воспалений в нервной системе, отмечается в исследовании. Поэтому врачи рекомендуют пенсионерам прививаться от столбняка, дифтерии, опоясывающего лишая и пневмококка. И даже прививка от гриппа показала, что помогает уменьшить риски старческих болезней на 40%.

"Вакцинация оказывает более общее воздействие на иммунную систему, снижая риск развития болезни Альцгеймера", — заключили авторы исследования.