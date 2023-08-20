В Петербурге женщину спасли из плена "соседа-расчленителя"

В Калининском районе Петербурга 43-летний мужчина пригласил к себе домой выпить женщину 33 лет, где нанёс ей несколько ударов мачете по руке и голове, угрожая ей расчленением в случае сопротивления. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.

18 августа в районное отделение полиции обратилась женщина, заявившая, что её дочь была похищена "соседом-расчленителем", избита и изрезана ножом. Обратившаяся знала адрес, где произошло преступление: улица Руставели, дом 37. Выехавших в указанную квартиру полицейских встретил 43-летний безработный мужчина без регистрации в Петербурге.

Правоохранителям удалось выяснить, что 18 августа в интервале с четырёх до 11 часов утра он пригласил к себе домой женщину выпить. Скорее всего, дама не знала, что кроме выпивки в программе будут удары мачете по руке и голове с угрозами расчленения.

Пострадавшую после вызволения из плена госпитализировали с травмами кисти и головы. Ей оказали медицинскую помощь, сейчас она оправляется от ранений дома. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.