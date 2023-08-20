В Петербурге женщину спасли из плена "соседа-расчленителя"
В Петербурге мужчина пригласил женщину в гости выпить и изрезал её мачете
В Калининском районе Петербурга 43-летний мужчина пригласил к себе домой выпить женщину 33 лет, где нанёс ей несколько ударов мачете по руке и голове, угрожая ей расчленением в случае сопротивления. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.
18 августа в районное отделение полиции обратилась женщина, заявившая, что её дочь была похищена "соседом-расчленителем", избита и изрезана ножом. Обратившаяся знала адрес, где произошло преступление: улица Руставели, дом 37. Выехавших в указанную квартиру полицейских встретил 43-летний безработный мужчина без регистрации в Петербурге.
Правоохранителям удалось выяснить, что 18 августа в интервале с четырёх до 11 часов утра он пригласил к себе домой женщину выпить. Скорее всего, дама не знала, что кроме выпивки в программе будут удары мачете по руке и голове с угрозами расчленения.
Пострадавшую после вызволения из плена госпитализировали с травмами кисти и головы. Ей оказали медицинскую помощь, сейчас она оправляется от ранений дома. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.
А 18 августа в Москве арестовали 22-летнего молодого человека, совершившего разбойное нападение на магазин на Изумрудной улице. Ночью с 17-е на 18-е число злоумышленник зашёл в торговую точку и начал угрожать продавцу и покупателям ножом, после чего забрал сигареты и убежал.
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