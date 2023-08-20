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20 августа, 11:25

"Фу! Зачем это снимать?": Жена Диброва вызвала омерзение у подписчиков копанием в мусоре

Полина Диброва покопалась в мусоре ради ортодонтических пластин сына

<p>Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polinadibrova</p>

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polinadibrova

Полина Диброва, которая сейчас отдыхает с семьёй в Турции, перепугала и шокировала своих фанатов странным и спорным поступком. Недавно она выложила в одной из социальных сетей кадры, на которых роется в мусорном ведре.

Оказалось, что дело не в бедственном положении жены знаменитого шоумена Дмитрия Диброва, а в том, что ортодонтические пластины одного из её сыновей выпали изо рта, а мама просто решила их найти. И действительно, уже скоро они были промыты и возвращены ребёнку.

Подписчики отреагировали на её поступок по-разному: кто-то ужаснулся и упрекнул мать в безответственном отношении к здоровью ребёнка, тогда как другие, наоборот, всецело поддержали.

"Это зачем снимать и выставлять?!" написал комментатор.

"Фуууу, не могли новые заказать? Позорники!" ужаснулся другой.

"Да! Умной эту мамашу не назовёшь", — подметил поклонник.

"А вы вообще в курсе, что ребёнку очень сложно привыкать к пластинкам и больно. А со старыми ничего страшного, обработали хорошенько антисептиком и носит ребёнок к чему уже привык", объяснил неизвестный.

"Снимать слепки, новые ждать, когда сделают, ребёнку заново привыкать, а время идёт и процесс лечения уже запущен, прерывать нельзя. Так что всё правильно мать делает, просто зачем выкладывать это, а потом ребёнка мучить", добавил другой.

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Неприятный случай в Турции приключился и у Регины Тодоренко. Её сын неудачно облокотился на пуфик и упал, получив рассечение. Телеведущая оперативно связалась с врачами. Жизни её чада ничего не угрожает.

Матвей Константинов
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