"Фу! Зачем это снимать?": Жена Диброва вызвала омерзение у подписчиков копанием в мусоре
Полина Диброва покопалась в мусоре ради ортодонтических пластин сына
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polinadibrova
Полина Диброва, которая сейчас отдыхает с семьёй в Турции, перепугала и шокировала своих фанатов странным и спорным поступком. Недавно она выложила в одной из социальных сетей кадры, на которых роется в мусорном ведре.
Оказалось, что дело не в бедственном положении жены знаменитого шоумена Дмитрия Диброва, а в том, что ортодонтические пластины одного из её сыновей выпали изо рта, а мама просто решила их найти. И действительно, уже скоро они были промыты и возвращены ребёнку.
Подписчики отреагировали на её поступок по-разному: кто-то ужаснулся и упрекнул мать в безответственном отношении к здоровью ребёнка, тогда как другие, наоборот, всецело поддержали.
"Это зачем снимать и выставлять?!" — написал комментатор.
"Фуууу, не могли новые заказать? Позорники!" — ужаснулся другой.
"Да! Умной эту мамашу не назовёшь", — подметил поклонник.
"А вы вообще в курсе, что ребёнку очень сложно привыкать к пластинкам и больно. А со старыми ничего страшного, обработали хорошенько антисептиком и носит ребёнок к чему уже привык", — объяснил неизвестный.
"Снимать слепки, новые ждать, когда сделают, ребёнку заново привыкать, а время идёт и процесс лечения уже запущен, прерывать нельзя. Так что всё правильно мать делает, просто зачем выкладывать это, а потом ребёнка мучить", — добавил другой.
Неприятный случай в Турции приключился и у Регины Тодоренко. Её сын неудачно облокотился на пуфик и упал, получив рассечение. Телеведущая оперативно связалась с врачами. Жизни её чада ничего не угрожает.