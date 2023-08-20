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Опубликовано 20 августа 2023, 11:34
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ВСУ потеряли до 135 солдат в восьми провальных атаках в Запорожской области

Российские военные за сутки успешно отбили восемь атак украинской армии у населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, противник лишился около 135 солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражены восемь атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих", уточнил он.

По его данным, ВСУ потеряли два танка, две БМП, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, польскую артустановку Krab, американские системы М777 и М119, а также польскую гаубицу FH-70. Кроме того, российские войска подавили вражескую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведённую в США.

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Накануне сообщалось, что российские войска пресекли четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, в результате чего противник лишился свыше 130 солдат.

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ТАСС / Река Александр

Татьяна Миссуми
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