Российские военные за сутки успешно отбили восемь атак украинской армии у населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, противник лишился около 135 солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражены восемь атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих", — уточнил он.

По его данным, ВСУ потеряли два танка, две БМП, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, польскую артустановку Krab, американские системы М777 и М119, а также польскую гаубицу FH-70. Кроме того, российские войска подавили вражескую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведённую в США.