Тайвань обвинил во вторжении 45 самолётов и вертолётов ВВС Китая
Минобороны Тайваня засекло 45 воздушных судов армии Китая вблизи острова
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало девять китайских кораблей, а также 45 самолётов и вертолётов, приближавшихся к острову. Об этом говорится в заявлении ведомства в X (бывший Twitter).
"27 воздушных судов (девять Su-30, 12 истребителей J-10, четыре истребителя J-11, один транспортный самолёт Y-9 и один многоцелевой вертолёт Z-9) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в сообщении.
В тайваньском министерстве добавили, что для наблюдения за ситуацией были направлены воздушный и морской патрули, а также развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден поручил американскому правительству выделить Тайваню 345 миллиардов долларов. Однако такой шаг понравился далеко не всем. Представитель дипмиссии Китая Лю Пэнюй потребовал прекратить усиливать напряжение вокруг острова.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO