Тайвань обвинил во вторжении 45 самолётов и вертолётов ВВС Китая

Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало девять китайских кораблей, а также 45 самолётов и вертолётов, приближавшихся к острову. Об этом говорится в заявлении ведомства в X (бывший Twitter).

"27 воздушных судов (девять Su-30, 12 истребителей J-10, четыре истребителя J-11, один транспортный самолёт Y-9 и один многоцелевой вертолёт Z-9) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в сообщении.

В тайваньском министерстве добавили, что для наблюдения за ситуацией были направлены воздушный и морской патрули, а также развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.