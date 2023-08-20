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20 августа, 13:00

В Воронежской области завершён федеральный тактико-стратегический форум "Рубеж"

В Воронежской области завершён федеральный тактико-стратегический форум "Рубеж". Об этом сообщили в пресс-службе организатора — молодёжного крыла Народного фронта.

Федеральный тактико-стратегический форум "Рубеж". Видео © t.me / Молодёжка Народного фронта

"Федеральный тактико-стратегический форум "Рубеж" успешно пройден! Всё это мы — молодёжное крыло Народного фронта! Команда, мы гордимся вами, спасибо за этот рубеж!" сказано в публикации.

За пять дней, что длилось мероприятие, участники имели возможность ощутить полную палитру чувств: от радости и восхищения до страха и гнева. Всё это помогло им стать ближе к лучшей версии самих себя.

"Рубеж" в очередной раз продемонстрировал сплочённость молодёжного крыла Народного фронта. Никто из участников не ударил в грязь лицом: и парни, и девушки показали себя с лучшей стороны, проявив недюжинную силу воли.

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А ранее Народный фронт передал бойцам на передовой в зоне СВО 20 автомобилей повышенной проходимости от российских железнодорожников. Речь идёт об отечественных машинах различных модификаций, которые будут использоваться в том числе военными медиками для спасения раненых.

Обложка ©

t.me / Молодёжка Народного фронта

Юрий Лысенко
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