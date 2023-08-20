Во время забега "Ночная Казань" умер 37-летний участник

Во время забега "Ночная Казань" 20 августа умер 37-летний мужчина. Об этом сообщили представители организовавшего спортивное мероприятие клуба Timerman.

"20 августа во время забега "Ночная Казань" произошла трагедия. Не добежав до финиша, погиб один из наших участников. Скорая, медики и спасатели сделали всё возможное, чтобы оказать своевременную квалифицированную помощь. К сожалению, из больницы мы получили ужасную новость", — рассказали в клубе Timerman.

Там добавили, что у погибшего была медицинская справка, которая разрешала ему участвовать в десятикилометровых забегах, кроме того, мужчина был опытным бегуном. Организация обещала помочь семье умершего спортсмена всем необходимым. Его имя пока не разглашается.