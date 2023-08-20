Слёт байкеров под Калугой обернулся гибелью мужчины и шестилетней девочки

В Калужской области мужчину и девочку в возрасте шести лет убило деревьями, упавшими на палаточный городок из-за грозы в ночь на 20 августа. Травмы получили ещё четыре человека, их госпитализировали. О происшествии сообщили в областной прокуратуре и СУ СКР по региону.

Трагедия случилась около часа ночи на базе отдыха "Митино" в Тарусском районе Калужской области. На территории комплекса должен был пройти слёт байкеров.









"Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четыре человека госпитализированы с травмами", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калужской области.

В прокуратуре уточнили, что мужчина погиб на месте, а девочка умерла от полученных увечий в больнице. Кроме того, в ведомстве журналистам рассказали, что родители погибшей девочки не пострадали.

Правоохранители занялись расследованием трагедии. Уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и ставших причиной гибели двух людей, возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы.