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20 августа, 14:35

Слёт байкеров под Калугой обернулся гибелью мужчины и шестилетней девочки

Мужчина и 6-летняя девочка погибли во время грозы на турбазе в Калужской области

<p>Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokklg40/3742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Калужской области</a></p>

Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Обложка © t.me / Прокуратура Калужской области

В Калужской области мужчину и девочку в возрасте шести лет убило деревьями, упавшими на палаточный городок из-за грозы в ночь на 20 августа. Травмы получили ещё четыре человека, их госпитализировали. О происшествии сообщили в областной прокуратуре и СУ СКР по региону.

Трагедия случилась около часа ночи на базе отдыха "Митино" в Тарусском районе Калужской области. На территории комплекса должен был пройти слёт байкеров.

  • Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
    Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
  • Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
    Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
  • Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
    Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области
  • Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / СУ СК России по Калужской области
    Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / СУ СК России по Калужской области

Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Фото © t.me / Прокуратура Калужской области

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"Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четыре человека госпитализированы с травмами", рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калужской области.

В прокуратуре уточнили, что мужчина погиб на месте, а девочка умерла от полученных увечий в больнице. Кроме того, в ведомстве журналистам рассказали, что родители погибшей девочки не пострадали.

Правоохранители занялись расследованием трагедии. Уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и ставших причиной гибели двух людей, возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы.

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А 19 августа в посёлке Парголово Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело погибшей восьмилетней девочки. В квартире, где она жила, нашли, предположительно, её предсмертную записку.

Юрий Лысенко
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