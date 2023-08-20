Слёт байкеров под Калугой обернулся гибелью мужчины и шестилетней девочки
Мужчина и 6-летняя девочка погибли во время грозы на турбазе в Калужской области
Последствия падения деревьев на палаточный городок базы отдыха "Митино". Обложка © t.me / Прокуратура Калужской области
В Калужской области мужчину и девочку в возрасте шести лет убило деревьями, упавшими на палаточный городок из-за грозы в ночь на 20 августа. Травмы получили ещё четыре человека, их госпитализировали. О происшествии сообщили в областной прокуратуре и СУ СКР по региону.
Трагедия случилась около часа ночи на базе отдыха "Митино" в Тарусском районе Калужской области. На территории комплекса должен был пройти слёт байкеров.
"Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четыре человека госпитализированы с травмами", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калужской области.
В прокуратуре уточнили, что мужчина погиб на месте, а девочка умерла от полученных увечий в больнице. Кроме того, в ведомстве журналистам рассказали, что родители погибшей девочки не пострадали.
Правоохранители занялись расследованием трагедии. Уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и ставших причиной гибели двух людей, возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы.
А 19 августа в посёлке Парголово Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело погибшей восьмилетней девочки. В квартире, где она жила, нашли, предположительно, её предсмертную записку.