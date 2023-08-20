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20 августа, 14:27

Умер сооснователь компании Adobe Джон Уорнок

<p>Джон Уорнок. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Marvalous&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marvalous</a></p>

Джон Уорнок. Обложка © Wikipedia / Marvalous

Американский учёный-информатик, сооснователь компании по созданию программного обеспечения Adobe Systems Джон Уорнок скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации. Его не стало 19 августа в окружении семьи.

"С глубоким прискорбием Adobe сообщает о смерти любимого сооснователя компании Джона Уорнока", — говорится в опубликованном сообщении.

Джон Уорнок является автором ряда научных работ по математике и информатике, Adobe Systems он создал совместно с разработчиком и предпринимателем Чарльзом Гешке в 1982 году. Кроме того, Уорнок занимался разработкой языка программирования PostScript и работал над системой Camelot, которая легла в основу файлового формата Portable Document Format (pdf).

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Матвей Константинов
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