Умер сооснователь компании Adobe Джон Уорнок

Американский учёный-информатик, сооснователь компании по созданию программного обеспечения Adobe Systems Джон Уорнок скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации. Его не стало 19 августа в окружении семьи.

"С глубоким прискорбием Adobe сообщает о смерти любимого сооснователя компании Джона Уорнока", — говорится в опубликованном сообщении.

Джон Уорнок является автором ряда научных работ по математике и информатике, Adobe Systems он создал совместно с разработчиком и предпринимателем Чарльзом Гешке в 1982 году. Кроме того, Уорнок занимался разработкой языка программирования PostScript и работал над системой Camelot, которая легла в основу файлового формата Portable Document Format (pdf).