Коалиция "Рамштайн" соберётся в сентябре для обсуждения военной помощи Украине
Министр обороны Украины анонсировал встречу в Рамштайне 17–24 сентября
Новый саммит по военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" пройдёт с 17 по 24 сентября. Об этом рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников в интервью украинскому журналисту Адриане Кучер на её ютуб-канале.
"Ориентировочно это будет неделя с 17 по 24 сентября. И это будет очная встреча", — заявил Резников.
"Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась 18 июля и проходила онлайн.
Ранее сегодня с другим анонсом выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке ВСУ 42 истребителей F-16. Однако сам Рютте сразу же после этого заявления опроверг его слова.
ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK