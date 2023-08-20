Коалиция "Рамштайн" соберётся в сентябре для обсуждения военной помощи Украине

Новый саммит по военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" пройдёт с 17 по 24 сентября. Об этом рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников в интервью украинскому журналисту Адриане Кучер на её ютуб-канале.

"Ориентировочно это будет неделя с 17 по 24 сентября. И это будет очная встреча", — заявил Резников.

"Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась 18 июля и проходила онлайн.