Эрдоган встретился с Орбаном в День святого Иштвана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили отношения между государствами, евроинтеграцию Анкары и другие важные вопросы международной повестки на встрече в Будапеште. Об этом уведомила канцелярия турецкого лидера.

"На переговорах, наряду с отношениями между Турцией и Венгрией, были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы", — сообщили в канцелярии Эрдогана.

А глава венгерского МИД Петер Сийярто в свою очередь уточнил, что лидеры двух стран условились информировать друг друга о ходе ратификации в парламентах Венгрии и Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, Эрдоган и Орбан не установили пока для этого никаких определённых сроков.

Турецкий лидер посетил Будапешт на один день 20 августа после приглашения Орбана принять участие в мероприятиях в честь национального венгерского праздника — Дня святого Иштвана. Помимо встречи с премьером Венгрии Эрдоган планирует пообщаться с политиками из других стран, которые также сегодня прибыли в Будапешт.