Американская студия Marvel начала работу над фильмом "Тор-5"

Американская киностудия Marvel Studios намерена отснять пятую часть блокбастера про Тора, однако контракт с режиссёром Тайкой Вайтити ещё не заключён. Об этом сообщает известный инсайдер из мира кино в США под ником MyTimeToShineHello в Twitter.

"Тор-5" находится в разработке в студии Marvel. К сожалению, велик шанс, что Тайка Вайтити вернётся к режиссуре, но это пока не решено", — говорится в тексте.

Автор добавил, что лучше бы режиссёрскую работу отдали Сэму Харгрейву, который также известен как постановщик трюков и каскадёр, тем более что он не раз сотрудничал с Marvel. Обсуждение будущего режиссёра связано с тем, что "Тор-4" оказался провальным, в том числе по спецэффектам.