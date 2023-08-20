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20 августа, 18:18

Верующие и священники уже три часа держат оборону в осаждённом раскольниками храме на Украине

Группа раскольников пытается вломиться в храм УПЦ в Хмельницкой области

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) уже несколько часов не позволяют группе агрессивно настроенных людей вломиться в храм. О ситуации сообщили в telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Агрессивно настроенная толпа ломится в храм в селе Должок под крики провокатора с громкоговорителем. Видео © T.me / "СПЖ — новости Православия"

Перед храмовыми воротами после пяти вечера собралась группа численностью примерно в сотню человек. По сведениям Союза, некоторых из них организованно подвезли к месту событий на микроавтобусах. Люди, собравшиеся у храма, кричат излюбленный лозунг "Гнать московского попа!" и пытаются вломиться в ворота, которые удерживают собравшиеся внутри верующие.

Полиция наблюдает за ситуацией, но не вмешивается в неё. В толпе активисты устраивают "голосование" в пользу передачи храма в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Священники УПЦ общаются с агрессивной толпой снаружи, пытаясь напомнить им о христианских добродетелях. Укрывшиеся на территории храма прихожане читают молитвы.

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19 августа вооружённые автоматами полицейские оцепили территорию кафедрального собора УПЦ в городе Каменец-Подольский, заблокировав внутри прихожан, готовившихся совершить крестный ход. Полицейские проверяли документы у мужчин призывного возраста, а находившиеся там же военкомы раздавали паломникам повестки.

Обложка ©

T.me / "СПЖ — новости Православия"

Юрий Лысенко
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