Верующие и священники уже три часа держат оборону в осаждённом раскольниками храме на Украине

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) уже несколько часов не позволяют группе агрессивно настроенных людей вломиться в храм. О ситуации сообщили в telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Агрессивно настроенная толпа ломится в храм в селе Должок под крики провокатора с громкоговорителем. Видео © T.me / "СПЖ — новости Православия"

Перед храмовыми воротами после пяти вечера собралась группа численностью примерно в сотню человек. По сведениям Союза, некоторых из них организованно подвезли к месту событий на микроавтобусах. Люди, собравшиеся у храма, кричат излюбленный лозунг "Гнать московского попа!" и пытаются вломиться в ворота, которые удерживают собравшиеся внутри верующие.

Полиция наблюдает за ситуацией, но не вмешивается в неё. В толпе активисты устраивают "голосование" в пользу передачи храма в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Священники УПЦ общаются с агрессивной толпой снаружи, пытаясь напомнить им о христианских добродетелях. Укрывшиеся на территории храма прихожане читают молитвы.