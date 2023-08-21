В Москве зафиксировано рекордное для 20 августа количество осадков
Синоптик Леус: Москва 20 августа установила новый суточный рекорд по осадкам
В воскресенье, 20 августа, в Москве обновился суточный рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.
Он написал, что на метеостанции ВДНХ помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение дня, было ещё четыре миллиметра, которые принесла минувшая ночь, — это 60% от нормы августа. По словам синоптика, прежнее достижение было установлено 20 августа 1999 года и составляло 18,2 миллиметра.
Улицы Москвы ушли под воду 20 августа. Видео © Telegram / Mash
Ранее Лайф писал, что на севере Москвы выпало свыше 40% месячной нормы осадков менее чем за час. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном автономных округах (30 мм).
Кадр из видео Telegram / Mash