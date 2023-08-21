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20 августа, 21:31

В Москве зафиксировано рекордное для 20 августа количество осадков

Синоптик Леус: Москва 20 августа установила новый суточный рекорд по осадкам

В воскресенье, 20 августа, в Москве обновился суточный рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Он написал, что на метеостанции ВДНХ помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение дня, было ещё четыре миллиметра, которые принесла минувшая ночь, — это 60% от нормы августа. По словам синоптика, прежнее достижение было установлено 20 августа 1999 года и составляло 18,2 миллиметра.

Улицы Москвы ушли под воду 20 августа. Видео © Telegram / Mash

Ранее Лайф писал, что на севере Москвы выпало свыше 40% месячной нормы осадков менее чем за час. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном автономных округах (30 мм).

Дороги-реки и дождь с потолка ТЦ: Москву и область накрыл жуткий ливень

Дороги-реки и дождь с потолка ТЦ: Москву и область накрыл жуткий ливень

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Кадр из видео Telegram / Mash

Лариса Сафронова
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