В Москве зафиксировано рекордное для 20 августа количество осадков

В воскресенье, 20 августа, в Москве обновился суточный рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Он написал, что на метеостанции ВДНХ помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение дня, было ещё четыре миллиметра, которые принесла минувшая ночь, — это 60% от нормы августа. По словам синоптика, прежнее достижение было установлено 20 августа 1999 года и составляло 18,2 миллиметра.

Улицы Москвы ушли под воду 20 августа. Видео © Telegram / Mash