Североатлантический альянс обречён в украинском вопросе: любое действие военного блока подтверждает правоту президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина", — сказал он, добавив, что остаётся признать необходимость подтолкнуть Киев к переговорам.

Шаффер отметил, что многие страны поддерживают Россию в её противостоянии с Украиной и НАТО. По его мнению, это происходит потому, что альянс зарекомендовал себя как агрессора, который развязывает войны по всему миру.