В США указали на обречённость НАТО в украинском вопросе
Экс-разведчик США Шаффер: Действия НАТО на Украине подтверждают правоту Путина
Североатлантический альянс обречён в украинском вопросе: любое действие военного блока подтверждает правоту президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина", — сказал он, добавив, что остаётся признать необходимость подтолкнуть Киев к переговорам.
Шаффер отметил, что многие страны поддерживают Россию в её противостоянии с Украиной и НАТО. По его мнению, это происходит потому, что альянс зарекомендовал себя как агрессора, который развязывает войны по всему миру.
А ранее Лайф писал, что Североатлантический альянс перестал верить в победу Украины на поле боя. По мнению отставного полковника британской армии Ричарда Кемпа, в настоящее время Коллективный Запад находится в шаге от "признания поражения".
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ