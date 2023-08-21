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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 03:34
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В США указали на обречённость НАТО в украинском вопросе

Экс-разведчик США Шаффер: Действия НАТО на Украине подтверждают правоту Путина

Североатлантический альянс обречён в украинском вопросе: любое действие военного блока подтверждает правоту президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина", — сказал он, добавив, что остаётся признать необходимость подтолкнуть Киев к переговорам.

Шаффер отметил, что многие страны поддерживают Россию в её противостоянии с Украиной и НАТО. По его мнению, это происходит потому, что альянс зарекомендовал себя как агрессора, который развязывает войны по всему миру.

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А ранее Лайф писал, что Североатлантический альянс перестал верить в победу Украины на поле боя. По мнению отставного полковника британской армии Ричарда Кемпа, в настоящее время Коллективный Запад находится в шаге от "признания поражения".

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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