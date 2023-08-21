Названы две популярные каши, полезность которых может быть под вопросом
Роспотребнадзор: Кукурузную и манную каши лучше исключить из рациона
Резкий отказ от сладкого при попытке снизить количество сахара в рационе грозит стрессом для организма. Для начала стоит утолять жажду водой или натуральными морсами, а также исключить употребление манной и кукурузной каш. Об этом пишет портал Роспотребнадзора "Здоровое-питание.рф".
Начинающим отказываться от сладкого эксперты советуют класть меньше сахара в напитки и еду, а вместо десертов и сладостей необходимо есть свежие или замороженные фрукты, ягоды, орехи.
"Не забывайте про сложные углеводы: замените белый хлеб чёрным или серым (из муки грубого помола), рафинированные крупы (белый рис, манная, кукурузная) — цельнозерновыми (гречневая, полтавская, ячневая, перловая)", — сказано в публикации.
Также стоит ограничить употребление слишком сладких фруктов. Например, винограда и бананов. Кроме того, нужно стараться есть меньше полуфабрикатов, переработанных продуктов и готовых соусов.
Ранее Лайф писал о том, что в сладкой газировке содержатся регулятор кислотности и сахар. Эти компоненты делают напиток очень вредным, предупредила врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова.
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