Названы две популярные каши, полезность которых может быть под вопросом

Резкий отказ от сладкого при попытке снизить количество сахара в рационе грозит стрессом для организма. Для начала стоит утолять жажду водой или натуральными морсами, а также исключить употребление манной и кукурузной каш. Об этом пишет портал Роспотребнадзора "Здоровое-питание.рф".

Начинающим отказываться от сладкого эксперты советуют класть меньше сахара в напитки и еду, а вместо десертов и сладостей необходимо есть свежие или замороженные фрукты, ягоды, орехи.

"Не забывайте про сложные углеводы: замените белый хлеб чёрным или серым (из муки грубого помола), рафинированные крупы (белый рис, манная, кукурузная) — цельнозерновыми (гречневая, полтавская, ячневая, перловая)", — сказано в публикации.

Также стоит ограничить употребление слишком сладких фруктов. Например, винограда и бананов. Кроме того, нужно стараться есть меньше полуфабрикатов, переработанных продуктов и готовых соусов.