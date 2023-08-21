Россияне назвали лучших и худших из числа прошлых правителей страны

Пётр I, Екатерина II и Иосиф Сталин вошли в тройку лучших из числа прошлых правителей России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса, проведённого Russian Field.

Первую строчку среди всех правителей, по мнению россиян, занимает Пётр I. За него проголосовало 82% респондентов. А 72% опрошенных считают лучшим правителем Екатерину II. За Иосифа Сталина отдали голос 65%. Отрицательную оценку ему дали 20% опрошенных.

Среди худших руководителей государства россияне выделили Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. Положительную оценку этим политикам дали лишь 19% и 17% проголосовавших соответственно.