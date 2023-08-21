Индийская станция "Чандраян-3" сделала новые фото Луны при подготовке к посадке

Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-3" сделала фото Луны при снижении до высоты в 25 и 134 километра (в перигее и апогее) во время подготовки к посадке. Кадры Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала в соцсети X (бывший Twitter).

Индийская станция "Чандраян-3" сфотографировала поверхность Луны при подготовке к посадке. Фото © Twitter / isro

Индийская станция "Чандраян-3" сфотографировала поверхность Луны при подготовке к посадке. Фото © Twitter / isro

Индийская станция "Чандраян-3" сфотографировала поверхность Луны при подготовке к посадке. Фото © Twitter / isro

"Это изображения дальней стороны Луны, сделанные камерой обнаружения и предотвращения опасностей для спускаемого аппарата. Эта камера помогает определить безопасную зону приземления — без валунов или глубоких оврагов", — говорится в подписи к фотографиям.

Как уточнили в индийском космическом ведомстве, на кадрах изображены кратеры Хайна и Бельковича, а также море Гумбольдта.