Индийская космическая станция готовится сесть на Луну
Индийское космическое агентство готовится к посадке "Чандраян-3" на Луну
Индийская космическая станция "Чандраян-3". Обложка © Wikipedia / Indian Space Research Organisation (GODL-India)
Индийская космическая станция "Чандраян-3", направляющаяся к Луне, сделала последний манёвр для сброса высоты окололунной орбиты, после чего началась проверка всех систем перед планируемой посадкой. Об этом сообщили в организации космических исследований Индии (ISRO).
"Второй и последний манёвр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 километра. Будет проведена проверка работы систем аппарата, и он будет дожидаться рассвета в выбранной для посадки точке", — уточнило ведомство в Twitter.
Посадка намечена на 23 августа на 15:15 (по московскому времени). Для Индии это третий аппарат, запускаемый к спутнику Земли, но посадку предыдущие устройства не совершали. Если это удастся "Чандраян-3", то Индия войдёт в один ряд с Россией, США и Китаем.
Напомним, "Роскосмос" тоже отправил к Луне свой аппарат. Российская межпланетная станция "Луна-25" днём 16 августа оказалась на 50 километров ближе к спутнику Земли, чем индийская "Чандраян-3", которую запустили на месяц раньше. 21 августа российский аппарат должен сесть на Южном полюсе Луны, что произойдёт впервые в мире. Однако накануне сообщалось о внештатной ситуации на "Луне-25", что не позволило устройству выйти на предпосадочную орбиту. Сейчас специалисты решают вопрос.