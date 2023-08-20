Индийская космическая станция готовится сесть на Луну

Индийская космическая станция "Чандраян-3", направляющаяся к Луне, сделала последний манёвр для сброса высоты окололунной орбиты, после чего началась проверка всех систем перед планируемой посадкой. Об этом сообщили в организации космических исследований Индии (ISRO).

"Второй и последний манёвр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 километра. Будет проведена проверка работы систем аппарата, и он будет дожидаться рассвета в выбранной для посадки точке", — уточнило ведомство в Twitter.