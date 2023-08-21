Новая соцсеть Цукерберга скоро запустит веб-версию
WSJ: Threads запустит веб-версию приложения в ближайшее время
В ближайшее время соцсеть Threads, созданная главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, запустит веб-версию приложения, которая будет конкурировать с социальной сетью Х (бывший Twitter). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
На данный момент компьютерная версия приложения "глючит" и пока проходит внутреннее тестирование. После этого она будет доступна широкому кругу пользователей, рассказал глава соцсети Instagram** Адам Моссери.
Конкретных сроков запуска веб-версии Threads не называется. Однако издание сообщает, что она станет доступна в начале этой недели.
Напомним, аналог соцсети X (в прошлом — Twitter) под названием Threads стал доступен для скачивания в начале июля. В начале августа Марк Цукерберг пообещал, что в скором времени будет запущена веб-версия приложения, а также добавлена функция поиска.
* Компания Meta* признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
** Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской.
Unsplash