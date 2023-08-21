Новая соцсеть Цукерберга скоро запустит веб-версию

В ближайшее время соцсеть Threads, созданная главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, запустит веб-версию приложения, которая будет конкурировать с социальной сетью Х (бывший Twitter). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

На данный момент компьютерная версия приложения "глючит" и пока проходит внутреннее тестирование. После этого она будет доступна широкому кругу пользователей, рассказал глава соцсети Instagram** Адам Моссери.

Конкретных сроков запуска веб-версии Threads не называется. Однако издание сообщает, что она станет доступна в начале этой недели.