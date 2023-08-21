Цены на газ в Европе выросли на 16%

В Европе стоимость газа увеличилась до 480 долларов на фоне публикации статей о забастовках в Австралии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба в Нидерландах — начали торги на отметке в 478,1 доллара за тысячу кубометров (рост на 16,5%). На 9:05 мск их цена увеличилась ещё на 11,8% и фиксировалась на отметке 458,8 доллара. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 410,4 доллара за тысячу кубов.

По данным агентства Reuters, австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX) на северо-западном шельфе заявили о забастовках с 2 сентября, из-за которых могут быть сорваны поставки сжиженного природного газа ведущего мирового экспортёра.