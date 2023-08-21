В Туве нашли одного из трёх пропавших после ЧП с лодкой

На реке Большой Енисей в Республике Тыва найден мужчина, который был среди трёх пропавших без вести после инцидента с лодкой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На данный момент специалисты продолжают поиски ещё двух пропавших. Уже обследовано 25 километров реки и семь островов.