В Туве нашли одного из трёх пропавших после ЧП с лодкой
На реке Большой Енисей в Республике Тыва найден мужчина, который был среди трёх пропавших без вести после инцидента с лодкой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
На данный момент специалисты продолжают поиски ещё двух пропавших. Уже обследовано 25 километров реки и семь островов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Республике Тыва на реке Большой Енисей перевернулась лодка с людьми. В результате инцидента пропали три человека.
Telegram / "МЧС #Тыва – сообщество безопасности"