Регион

Уведомления отключены

21 августа, 08:04

В Туве нашли одного из трёх пропавших после ЧП с лодкой

На реке Большой Енисей в Республике Тыва найден мужчина, который был среди трёх пропавших без вести после инцидента с лодкой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Мужчина погиб при столкновении моторных лодок на Волге

Мужчина погиб при столкновении моторных лодок на Волге

На данный момент специалисты продолжают поиски ещё двух пропавших. Уже обследовано 25 километров реки и семь островов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Республике Тыва на реке Большой Енисей перевернулась лодка с людьми. В результате инцидента пропали три человека.

Обложка ©

Telegram / "МЧС #Тывасообщество безопасности"

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Тыва, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров