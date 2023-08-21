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21 августа, 08:11

World Athletics разрешила российской бегунье Богдановой выступать за США

<p>Алсу Богданова (Леннеман). Обложка © <a href="https://www.bikesignup.com/Race/Info/OH/VanWert/VanWert4Mile" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bikesignup.com</a></p>

Алсу Богданова (Леннеман). Обложка © Bikesignup.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право бегунье из РФ Алсу Богдановой (Леннеман) выступать на международных стартах за США, сообщает ТАСC.

У 29-летней спортсменки есть право представлять Штаты на соревнованиях с 28 июня 2023 года. Известно, что она обучалась в США и в 2018 году окончила Восточно-Мичиганский университет.

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На сайте World Athletics указано, что Богданова в последний раз участвовала в соревнованиях в России в январе 2019 года. Тогда на турнире в Новочебоксарске она оказалась третьей в беге на три тысячи метров. В турнирах в США она принимала участие с 2015 по 2023 год.

Ранее Лайф рассказывал о том, что гражданке РФ и Финляндии Дарье Виролайнен разрешили участвовать в мировых соревнованиях по биатлону от Финляндии.

Илья Суриков
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