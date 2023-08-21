World Athletics разрешила российской бегунье Богдановой выступать за США

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право бегунье из РФ Алсу Богдановой (Леннеман) выступать на международных стартах за США, сообщает ТАСC.

У 29-летней спортсменки есть право представлять Штаты на соревнованиях с 28 июня 2023 года. Известно, что она обучалась в США и в 2018 году окончила Восточно-Мичиганский университет.

На сайте World Athletics указано, что Богданова в последний раз участвовала в соревнованиях в России в январе 2019 года. Тогда на турнире в Новочебоксарске она оказалась третьей в беге на три тысячи метров. В турнирах в США она принимала участие с 2015 по 2023 год.