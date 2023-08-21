"Мне западло!": В Воронеже украинец сорвал с подростка Z-нашивки и покрыл матом его мать

В Воронеже задержали мужчину, который сорвал с подростков нашивки с Z-символикой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Воронеже украинский беженец сорвал с подростков Z-нашивки. Видео © VK / Жесть Воронеж

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация об агрессивном поведении мужчины на территории Железнодорожного района", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина в мае 2023 года публично совершал действия, направленные на дискредитацию российских Вооружённых сил и нецензурно выражался в их адрес.

Воронежские группы "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором мать одного из подростков разбирается с обидчиком. По данным местных, всё произошло в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе города. На кадрах женщина говорит, что её семья ещё с первых дней после переезда с Украины была за Россию, в отличие от мужчины.

"Потому мне, ну, мне западло. Что ребёнок носит какую-то символику. <...> Конечно, плохо! (что подражает военным и ЧВК "Вагнер", — Прим. Лайфа)", — говорит он на видео.

В итоге в отношении задержанного составлено два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС. Материалы дела будут направлены в воронежский суд.