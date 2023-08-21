Артист московского "Эрмитажа" Шулин умер от тяжёлой болезни

Заслуженный артист России, ведущий актёр московского "Эрмитажа" Алексей Шулин скончался в возрасте 55 лет, сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин. Причиной кончины является затяжная болезнь. Прощание состоится в среду, 23 августа.

"В театре "Эрмитаж" умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжёлой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет", — сказал руководитель в беседе с ТАСС.

За свою актёрскую карьеру Алексей Шулин успел поработать в кино, а также Мурманском областном театре драмы и "Эрмитаже". В последнем артист играл в спектаклях "Зойкина квартира", "Изверг", "Моя старшая сестра", "Судьба барабанщика", "Кураж", "Лир король", "Дон Кихот", "Маленькое воскресное приключение" и других.