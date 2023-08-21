Артист московского "Эрмитажа" Шулин умер от тяжёлой болезни
Артист московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин умер на 56-м году жизни
Алексей Шулин. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Заслуженный артист России, ведущий актёр московского "Эрмитажа" Алексей Шулин скончался в возрасте 55 лет, сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин. Причиной кончины является затяжная болезнь. Прощание состоится в среду, 23 августа.
"В театре "Эрмитаж" умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжёлой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет", — сказал руководитель в беседе с ТАСС.
За свою актёрскую карьеру Алексей Шулин успел поработать в кино, а также Мурманском областном театре драмы и "Эрмитаже". В последнем артист играл в спектаклях "Зойкина квартира", "Изверг", "Моя старшая сестра", "Судьба барабанщика", "Кураж", "Лир король", "Дон Кихот", "Маленькое воскресное приключение" и других.
Ранее стало известно о смерти на 75-м году жизни советского и российского актёра Валерия Рябкова. Почти 50 лет он играл в Тюменском Большом драматическом театре. Среди его работ: пастор в "Трёх товарищах" по Ремарку, Христиан Иванович Гибнер в гоголевском "Ревизоре" и Антонио в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".