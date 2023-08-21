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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 10:04

Россиянам предложили разрешить пропускать работу ради школьных линеек

Депутат Крупник предложил давать выходной родителям школьников 1 сентября

В России предлагают считать участие родителей школьников в линейках уважительной причиной отсутствия на работе. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Как сообщает RT, соответствующее обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова. По его словам, тысячи жителей страны 1 сентября провожают детей на школьные линейки. Родителям, особенно первоклашек, важно быть на таком событии. Но обычно линейки проводят в первой половине дня, чаще всего это рабочее время.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвящённых празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы", — сказано в тексте обращения.

Родителям первоклассников дали совет, какой букет купить к 1 сентября
Родителям первоклассников дали совет, какой букет купить к 1 сентября

Ранее Лайф писал о том, что эксперты посоветовали взять отпуск или потребовать отдых за переработку, чтобы сопроводить ребёнка в школу 1 сентября.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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