Россиянам предложили разрешить пропускать работу ради школьных линеек

В России предлагают считать участие родителей школьников в линейках уважительной причиной отсутствия на работе. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Как сообщает RT, соответствующее обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова. По его словам, тысячи жителей страны 1 сентября провожают детей на школьные линейки. Родителям, особенно первоклашек, важно быть на таком событии. Но обычно линейки проводят в первой половине дня, чаще всего это рабочее время.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвящённых празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы", — сказано в тексте обращения.