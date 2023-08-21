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21 августа, 10:48

В Госдуме поддержали Вучича после правды о катастрофе в Европе

Депутат Хамитов согласился со словами Вучича о разрушении экономик стран ЕС

<p>Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC</p>

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

В Госдуме согласились с президентом Сербии Александром Вучичем, который в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил о крахе экономики Европы. Его слова в беседе с Лайфом прокомментировал депутат Государственной думы Амир Хамитов.

"Вучич абсолютно прав. Коллективный Запад продолжает стрелять себе в ногу, делая при этом вид, что всё в порядке. Поддержка киевского режима прежде всего бьёт по самим поддерживающим странам", — подтвердил парламентарий.

В первую очередь это начинают понимать жители этих стран, которые видят, что вместо решения их проблем власти направляют бюджетные и военные ресурсы на эскалацию конфликта на далёкой от них территории, объяснил политик. А теперь об этом открыто говорят и западные политики разного уровня, вплоть, как можно заметить, до некоторых европейских лидеров.

"Таким образом, можно сказать, что цели специальной военной операции, объявленные нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, в конечном итоге охватывают весь мир. Ведь грядущая победа России будет означать окончание эпохи политических спекуляций, когда отдельные политики решают собственные сиюминутные задачи в ущерб интересам населения своих стран", резюмировал Хамитов.

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Ранее популярный американский телеведущий Такер Карлсон встретился в Посольстве Сербии в Будапеште с Александром Вучичем. Журналист поделился некоторыми деталями их беседы: по его словам, президент Сербии высказал мнение, что война, которую НАТО ведёт против России на Украине, обрушила европейскую экономику.

Ольга Годуненко
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