В Госдуме поддержали Вучича после правды о катастрофе в Европе

В Госдуме согласились с президентом Сербии Александром Вучичем, который в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил о крахе экономики Европы. Его слова в беседе с Лайфом прокомментировал депутат Государственной думы Амир Хамитов.

"Вучич абсолютно прав. Коллективный Запад продолжает стрелять себе в ногу, делая при этом вид, что всё в порядке. Поддержка киевского режима прежде всего бьёт по самим поддерживающим странам", — подтвердил парламентарий.

В первую очередь это начинают понимать жители этих стран, которые видят, что вместо решения их проблем власти направляют бюджетные и военные ресурсы на эскалацию конфликта на далёкой от них территории, объяснил политик. А теперь об этом открыто говорят и западные политики разного уровня, вплоть, как можно заметить, до некоторых европейских лидеров.

"Таким образом, можно сказать, что цели специальной военной операции, объявленные нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, в конечном итоге охватывают весь мир. Ведь грядущая победа России будет означать окончание эпохи политических спекуляций, когда отдельные политики решают собственные сиюминутные задачи в ущерб интересам населения своих стран", — резюмировал Хамитов.