Лолита Милявская поделилась с фанатами новостями о своём здоровье. По словам певицы, она подхватила бронхит, из-за которого ей сложно говорить.

Лолита потеряла голос из-за болезни. Видео © Telegram / Лолита Милявская

"Мои хорошие, всем доброго дня. Я тут бронхит схватила такой, что <...> разговаривать невозможно. Поэтому я вас целую, завтра пойду дальше работать, сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить", — рассказала она в своём телеграм-канале.

Артистка напомнила, что сейчас снова "ходит этот вирус проклятущий". По всей видимости, она имеет в виду ковид. Однако те, кто переболел или привит, переносят его легко — "без температуры, но с бронхитом".