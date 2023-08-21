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21 августа, 10:25

Лолита потеряла голос из-за болезни

Певица Лолита Милявская сообщила, что заболела бронхитом

<p>Лолита. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Лолита. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Лолита Милявская поделилась с фанатами новостями о своём здоровье. По словам певицы, она подхватила бронхит, из-за которого ей сложно говорить.

Лолита потеряла голос из-за болезни. Видео © Telegram / Лолита Милявская

"Мои хорошие, всем доброго дня. Я тут бронхит схватила такой, что <...> разговаривать невозможно. Поэтому я вас целую, завтра пойду дальше работать, сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить", рассказала она в своём телеграм-канале.

Артистка напомнила, что сейчас снова "ходит этот вирус проклятущий". По всей видимости, она имеет в виду ковид. Однако те, кто переболел или привит, переносят его легко — "без температуры, но с бронхитом".

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Матвей Константинов
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