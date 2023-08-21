Трансгендерша — бывший капитан ФСБ — Катерина Майерс оштрафована по делу о гостайне

Девушку-трансгендера Катерину Майерс, которая до "обращения" была капитаном пограничной службы ФСБ Александром Чумаковым, оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о государственной тайне. Об этом Лайфу сообщил источник.

"Суд приговорил Майерс Катерину Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 с. 283.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — стало известно после заседания Московского областного суда.

Вместе с тем Майерс отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт. Как заявил адвокат Константин Ерохин, его подзащитная осталась довольна решением суда и обжаловать приговор не намерена. По словам юриста, она пыталась уехать в Мексику, несмотря на запрет покидать страну из-за статуса носителя гостайны.