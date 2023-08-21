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21 августа, 11:06
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Трансгендерша — бывший капитан ФСБ — Катерина Майерс оштрафована по делу о гостайне

Служившую в ФСБ трансгендершу Майерс оштрафовали на 300 тысяч по делу о гостайне

<p>Девушка-трансгендер Катерина Майерс. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/k_m_lady_pink/412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Katerina_Mayers</a></p>

Девушка-трансгендер Катерина Майерс. Обложка © T.me / Katerina_Mayers

Девушку-трансгендера Катерину Майерс, которая до "обращения" была капитаном пограничной службы ФСБ Александром Чумаковым, оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о государственной тайне. Об этом Лайфу сообщил источник.

"Суд приговорил Майерс Катерину Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 с. 283.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — стало известно после заседания Московского областного суда.

Вместе с тем Майерс отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт. Как заявил адвокат Константин Ерохин, его подзащитная осталась довольна решением суда и обжаловать приговор не намерена. По словам юриста, она пыталась уехать в Мексику, несмотря на запрет покидать страну из-за статуса носителя гостайны.

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Напомним, в феврале 2022 года в Москве задержали трансгендера Катерину Майерс, которая раньше была капитаном ФСБ. Уточнялось, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело, связанное с попыткой покинуть Россию в декабре: ей, как носителю гостайны, выезд из страны был запрещён до 2026 года.

Николь Вербер
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