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21 августа, 12:10

Москвичка умерла в разгар бурного секса с незнакомцем из Артёмовска под деревом

В Москве женщина умерла во время секса на улице с малознакомым мужчиной

<p>Дмитрий — спонтанный любовник погибшей во время секса женщины. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55864" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дмитрий — спонтанный любовник погибшей во время секса женщины. Обложка © SHOT

В Москве выясняют причины смерти женщины, переставшей подавать признаки жизни во время секса с малознакомым мужчиной. По данным SHOT, 39-летний Дмитрий О. из Артёмовска (Бахмут) Донецкой Народной Республики познакомился с москвичкой и предложил ей выпить. Спустя всего несколько часов ухаживаний она согласилась на интим в сквере под деревом.

В 16:00 очевидцы пожаловались на бесстыжую парочку в полицию, а когда та прибыла задерживать эксгибиционистов, девушка уже была мертва. По словам Дмитрия, она перестала дышать в самый разгар утех. Мужчину задержали, теперь правоохранители выясняют, как такое могло произойти.

Во время забега "Ночная Казань" умер 37-летний участник

Во время забега "Ночная Казань" умер 37-летний участник

А другая парочка эксгибиционистов могла закончить начатое, хоть и попала под проверку полиции. В Воронеже двое молодых людей занялись сексом прямо на мемориале, посвящённом Великой Отечественной войне. На опубликованных кадрах видно, что в тот момент мимо спокойно проходили люди, а за влюблёнными виднелись траурные венки.

Матвей Константинов
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