Москвичка умерла в разгар бурного секса с незнакомцем из Артёмовска под деревом

В Москве выясняют причины смерти женщины, переставшей подавать признаки жизни во время секса с малознакомым мужчиной. По данным SHOT, 39-летний Дмитрий О. из Артёмовска (Бахмут) Донецкой Народной Республики познакомился с москвичкой и предложил ей выпить. Спустя всего несколько часов ухаживаний она согласилась на интим в сквере под деревом.

В 16:00 очевидцы пожаловались на бесстыжую парочку в полицию, а когда та прибыла задерживать эксгибиционистов, девушка уже была мертва. По словам Дмитрия, она перестала дышать в самый разгар утех. Мужчину задержали, теперь правоохранители выясняют, как такое могло произойти.