Москвичка умерла в разгар бурного секса с незнакомцем из Артёмовска под деревом
В Москве женщина умерла во время секса на улице с малознакомым мужчиной
Дмитрий — спонтанный любовник погибшей во время секса женщины. Обложка © SHOT
В Москве выясняют причины смерти женщины, переставшей подавать признаки жизни во время секса с малознакомым мужчиной. По данным SHOT, 39-летний Дмитрий О. из Артёмовска (Бахмут) Донецкой Народной Республики познакомился с москвичкой и предложил ей выпить. Спустя всего несколько часов ухаживаний она согласилась на интим в сквере под деревом.
В 16:00 очевидцы пожаловались на бесстыжую парочку в полицию, а когда та прибыла задерживать эксгибиционистов, девушка уже была мертва. По словам Дмитрия, она перестала дышать в самый разгар утех. Мужчину задержали, теперь правоохранители выясняют, как такое могло произойти.
А другая парочка эксгибиционистов могла закончить начатое, хоть и попала под проверку полиции. В Воронеже двое молодых людей занялись сексом прямо на мемориале, посвящённом Великой Отечественной войне. На опубликованных кадрах видно, что в тот момент мимо спокойно проходили люди, а за влюблёнными виднелись траурные венки.