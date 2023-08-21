Регион

Уведомления отключены

21 августа, 12:11

Умерла академик Российской академии художеств Анна Рындина

<p>Академик Российской академии художеств Анна Рындина. Фото © <a href="https://rah.ru/events/detail.php?ID=59679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rah.ru</a></p>

Академик Российской академии художеств Анна Рындина. Фото © rah.ru

В возрасте 86 лет умерла академик Российской академии художеств (РАХ), доктор искусствоведения Анна Рындина. Об этом сообщила пресс-служба РАХ. Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 августа в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

"20 августа 2023 года ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор истории и теории христианского искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик Российской академии художеств Анна Вадимовна Рындина (1937–2023)", — сказано в сообщении.

Артист московского "Эрмитажа" Шулин умер от тяжёлой болезни

Артист московского "Эрмитажа" Шулин умер от тяжёлой болезни

В РАХ рассказали, что всю профессиональную жизнь Рындина посвятила искусствоведению. В академии с 1987 года она была старшим, а после ведущим научным сотрудником НИИ теории и истории изобразительных искусств. С 1992 по 2022 год руководила отделом древнерусского и современного церковного искусства.

Ранее Лайф писал, что в возрасте 98 лет скончался создатель и первый гендиректор КамАЗа, бывший министр машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР Лев Васильев.

Илья Суриков
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров