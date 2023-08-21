Умерла академик Российской академии художеств Анна Рындина

В возрасте 86 лет умерла академик Российской академии художеств (РАХ), доктор искусствоведения Анна Рындина. Об этом сообщила пресс-служба РАХ. Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 августа в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

"20 августа 2023 года ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор истории и теории христианского искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик Российской академии художеств Анна Вадимовна Рындина (1937–2023)", — сказано в сообщении.

В РАХ рассказали, что всю профессиональную жизнь Рындина посвятила искусствоведению. В академии с 1987 года она была старшим, а после ведущим научным сотрудником НИИ теории и истории изобразительных искусств. С 1992 по 2022 год руководила отделом древнерусского и современного церковного искусства.