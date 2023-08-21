Один из глав железной дороги Одессы задержан за блокировку снабжения войск России в Херсоне
ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за диверсию
Оперативники Управления ФСБ по Херсонской области задержали за организацию диверсии одного из руководителей Одесской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержание одного из руководителей Одесской ж/д в Херсонской области. Видео © УФСБ по Херсонской области
"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности РФ", — рассказали там.
Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области
По версии следствия, в феврале 2022 года, будучи в вышеназванной должности, он спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов на железнодорожной станции Херсона. В результате действий задержанного они стали непригодными к использованию, из-за чего временно нарушилось снабжение группировки ВС России в зоне проведения СВО.
Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области
Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия" (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ), по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже заключён под стражу и, судя по опубликованным ведомством кадрам, во всём сознался.
А в ЛНР сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая информировала противника о местах дислокации российских военнослужащих. Она во всём созналась, возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
УФСБ по Херсонской области