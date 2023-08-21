Один из глав железной дороги Одессы задержан за блокировку снабжения войск России в Херсоне

Оперативники Управления ФСБ по Херсонской области задержали за организацию диверсии одного из руководителей Одесской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержание одного из руководителей Одесской ж/д в Херсонской области. Видео © УФСБ по Херсонской области

"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности РФ", — рассказали там.

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

По версии следствия, в феврале 2022 года, будучи в вышеназванной должности, он спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов на железнодорожной станции Херсона. В результате действий задержанного они стали непригодными к использованию, из-за чего временно нарушилось снабжение группировки ВС России в зоне проведения СВО.

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия" (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ), по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже заключён под стражу и, судя по опубликованным ведомством кадрам, во всём сознался.