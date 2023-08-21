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Опубликовано 21 августа 2023, 12:23
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Один из глав железной дороги Одессы задержан за блокировку снабжения войск России в Херсоне

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за диверсию

Оперативники Управления ФСБ по Херсонской области задержали за организацию диверсии одного из руководителей Одесской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержание одного из руководителей Одесской ж/д в Херсонской области. Видео © УФСБ по Херсонской области

"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности РФ", рассказали там.

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

По версии следствия, в феврале 2022 года, будучи в вышеназванной должности, он спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов на железнодорожной станции Херсона. В результате действий задержанного они стали непригодными к использованию, из-за чего временно нарушилось снабжение группировки ВС России в зоне проведения СВО.

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

Железнодорожные пути, повреждённые по указу задержанного. Скриншот © УФСБ по Херсонской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия" (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ), по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже заключён под стражу и, судя по опубликованным ведомством кадрам, во всём сознался.

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

А в ЛНР сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая информировала противника о местах дислокации российских военнослужащих. Она во всём созналась, возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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УФСБ по Херсонской области

Матвей Константинов
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