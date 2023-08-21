Эрдоган выразил надежду, что РФ и Украина согласятся на посредничество Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласятся на посредничество турецкой стороны в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Будапешта.

"Мы к этому стремимся и хотим этого. Я надеюсь, что оба лидера согласятся на наше посредничество и мы добьёмся результата", — отметил Эрдоган.