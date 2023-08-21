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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 12:15
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Эрдоган выразил надежду, что РФ и Украина согласятся на посредничество Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласятся на посредничество турецкой стороны в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Будапешта.

"Мы к этому стремимся и хотим этого. Я надеюсь, что оба лидера согласятся на наше посредничество и мы добьёмся результата", — отметил Эрдоган.

Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН
Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен возобновить мирные переговоры по Украине и предложить посредничество в этом вопросе.

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Getty Images / Kay Nietfeld

Илья Суриков
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