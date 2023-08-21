Сиеста без последствий: Россиянам объяснили, когда можно законно поспать на работе

Во многих странах Южной Европы и Латинской Америки, а также в Китае и Японии уже давно практикуется сон в рабочее время. А вот в России широкого распространения такая практика пока что не получила. Но это не значит, что в российских офисах повсеместно запрещают спать. Подробнее о том, как можно законно урвать время для сна на работе в России, рассказал кадровый эксперт Илья Варакин.

"В России также разрешено спать во время работы, такая практика зависит от типов организации труда — когда сон планируется специально", — пояснил кадровый специалист в беседе с телеканалом "360".

В мировой практике сон на работе — запланированная часть трудовой смены, продолжил эксперт. В частности, он полагается тем, кто работает в ночные смены, — служащим охраны или работникам на производстве, а ещё людям, занимающимся особо тяжким трудом или тем, чья профессиональная деятельность связана с большой ответственностью.

В некоторых организациях для сотрудников создают условия для сна в удобное им время, сообщил собеседник телеканала. Так бывает в некоторых IT-компаниях, в офисах которых предусмотрены комнаты для недолгого сна днём, который помогает повысить концентрацию работников.

В целом введение дневного сна в трудовую практику должно зависеть от целей самой компании, нагрузки на её сотрудников и их рабочего графика, считает Варакин. Всё это частные вопросы организации труда.

В завершение эксперт по кадрам сравнил отношение ко сну на работе в Японии, прославившейся на весь мир своим трудоголизмом, и России. По его словам, отличие в том, что для японцев намного важнее количество выполненных за рабочий день задач, чем то, с каким качеством они выполнялись.