Серия мощных взрывов прокатилась по крупнейшим городам Нидерландов
В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов
Последствия взрыва в Амстердаме. Обложка © Twitter / mvbergen
Серия взрывов прогремела в крупнейших городах Нидерландов: Гааге, Амстердаме и Влардингене. Об этом сообщает местная газета NL Times со ссылкой на полицию.
По данным издания, в Гааге взрывное устройство сработало около часа ночи по местному времени (2:10 мск), после хлопка загорелись входная дверь и припаркованный рядом автомобиль. В районе Зёйдост в Амстердаме два взрыва прогремели около 4:50 и 7:00 утра (5:50 и 8:00 мск). Разгорелся огонь, однако прибывшие на место экстренные службы всё потушили.
Последствия взрыва во Влардингене. Фото © Twitter / flashphotoNL
А во Влардингене всё случилось в третьем часу ночи рядом с обувным магазином. Взрывная волна повредила витрины и задела дверь, был повреждён даже фасад здания. Тем не менее в результате инцидентов никто не пострадал.
Ранее у берегов Нидерландов загорелось судно с тысячами автомобилей. В этот момент на борту было 2857 машин, в том числе 25 электромобилей. В результате пожара на 200-метровом грузовом судне Fremantle Highway погиб один человек, ещё несколько пострадали. Экипаж корабля попробовал самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло.