Серия мощных взрывов прокатилась по крупнейшим городам Нидерландов

Серия взрывов прогремела в крупнейших городах Нидерландов: Гааге, Амстердаме и Влардингене. Об этом сообщает местная газета NL Times со ссылкой на полицию.

Последствия взрыва в Амстердаме. Фото © Twitter / mvbergen

Последствия взрыва в Амстердаме. Фото © Twitter / mvbergen

По данным издания, в Гааге взрывное устройство сработало около часа ночи по местному времени (2:10 мск), после хлопка загорелись входная дверь и припаркованный рядом автомобиль. В районе Зёйдост в Амстердаме два взрыва прогремели около 4:50 и 7:00 утра (5:50 и 8:00 мск). Разгорелся огонь, однако прибывшие на место экстренные службы всё потушили.

Последствия взрыва во Влардингене. Фото © Twitter / flashphotoNL

А во Влардингене всё случилось в третьем часу ночи рядом с обувным магазином. Взрывная волна повредила витрины и задела дверь, был повреждён даже фасад здания. Тем не менее в результате инцидентов никто не пострадал.