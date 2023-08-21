В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии студентам до уровня МРОТ

В России предложили повысить стипендии студентам до уровня МРОТ. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение и опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы документа считают, что выплаты для студентов слишком малы: так, стипендия в вузах РФ сейчас равна 1825 рублям, а получающие среднее профессиональное образование имеют лишь 664 рубля.

"На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещают учёбу и работу", — говорится в пояснительной записке к документу.

Создатели законопроекта считают, что совмещение работы с учёбой может негативно сказываться на успеваемости. Поэтому они предлагают увеличить выплаты для очно обучающихся студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров. В случае принятия правительством документ вступит в силу в начале 2024 года. Напомним, размер МРОТ сейчас составляет 16 242 рубля.