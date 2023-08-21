Регион

Уведомления отключены

21 августа, 13:19

Гадюка укусила годовалую девочку в Подмосковье

Годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье

Годовалую девочку экстренно госпитализировали в селе Захарово Московской области после укуса змеи. Как стало известно Mash, предварительный диагноз маленького пациента — отёк Квинке.

ЧП произошло около 16:00. Змея укусила за голень девочку, которая играла в траве. Медики считают, что это была гадюка. Малышке резко стало плохо — ей было трудно дышать, кожа на месте укуса покраснела. Девочку экстренно доставили в токсикологическое отделение областной больницы. Она находится в состоянии средней тяжести, врачи держат всё под контролем.

Ползает по дверям, стенам и во дворе: В Москве полутораметровая змея терроризирует жителей ЖК

Ползает по дверям, стенам и во дворе: В Москве полутораметровая змея терроризирует жителей ЖК

А ранее сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали в Подмосковье после укусов змей. Младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково Павлово-Посадского городского округа, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском. По предварительным данным, детей укусила гадюка.

Обложка ©

Freepik / kuritafsheen77

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров