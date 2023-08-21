Гадюка укусила годовалую девочку в Подмосковье
Годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Годовалую девочку экстренно госпитализировали в селе Захарово Московской области после укуса змеи. Как стало известно Mash, предварительный диагноз маленького пациента — отёк Квинке.
ЧП произошло около 16:00. Змея укусила за голень девочку, которая играла в траве. Медики считают, что это была гадюка. Малышке резко стало плохо — ей было трудно дышать, кожа на месте укуса покраснела. Девочку экстренно доставили в токсикологическое отделение областной больницы. Она находится в состоянии средней тяжести, врачи держат всё под контролем.
А ранее сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали в Подмосковье после укусов змей. Младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково Павлово-Посадского городского округа, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском. По предварительным данным, детей укусила гадюка.