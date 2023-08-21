Британских чиновников завёл в тупик "экстраординарный" секретный приказ о России

Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам называть Россию, Китай, Иран и КНДР "враждебными государствами", пишет The Times со ссылкой на источники. Утверждается, что это сделано в целях нормализации отношений с КНР и чтобы "не огорчить" страну. Причём использование данной формулировки запретили даже в мессенджерах.

"Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — пишет издание.

Источник объяснил требование тем, что сами по себе государства "не являются враждебными по своей сути, а совершают враждебные действия".

Более того, по данным газеты, новая норма уже вовсю используется: недавно ведомство отклонило поданный чиновником документ из-за данной формулировки. Как пишет газета, чиновники даже отредактировали старые и опубликованные "при предыдущих правительствах" документы, заменив фразы "враждебная государственная деятельность" на "государственные угрозы" и "враждебные государства" на "враждебные акторы".

Эти нововведения, как утверждается, связаны с "юридической двусмысленностью" последнего термина, а его замена якобы даёт властям лучшую "правовую основу". Причём у чиновников мера вызвала "большое недоумение". Они назвали её экстраординарной.