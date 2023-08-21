Украинка задержана при сборе сведений для СБУ о местах дислокации ВС России

Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую для СБУ данные о местах дислокации войск России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооружённых сил РФ", — рассказали там.

Так, во время своих поездок в Ростовскую область задержанная в переписке с сотрудницей СБУ указывала места расположения ПВО и перемещения военной техники. Эти данные, указали в ФСБ, могли быть использованы противником для нанесения ударов по российским военнослужащим.

При задержании у женщины изъяли средства связи, с помощью которых она связывалась с СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" (ст. 276 УК РФ), по ней украинке грозит до 20 лет лишения свободы.