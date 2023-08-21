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21 августа, 14:10

Силы ПВО сбили второй за день БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: Российские силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"21 августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолётного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в результате пресечённой террористической атаки никто не пострадал. Также обошлось без повреждений местных зданий и объектов.

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За сегодня это не первая попытка атаковать регион. До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в Белгородской области успешно отразили атаку беспилотника самолётного типа около 14:30 по московскому времени.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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