Жёлто-синий БПЛА со сломанным крылом нашли в лесу под Тверью

В лесу возле деревни Рудная Жарковского района Тверской области обнаружили беспилотник с украинскими националистическими лозунгами. По данным SHOT, у жёлто-синей "птички" самолётного типа и длиной около метра сломано крыло.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, они забрали БПЛА на экспертизу.