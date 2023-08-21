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21 августа, 15:09

Жёлто-синий БПЛА со сломанным крылом нашли в лесу под Тверью

SHOT: В Тверской области нашли БПЛА с украинскими националистическими лозунгами

В лесу возле деревни Рудная Жарковского района Тверской области обнаружили беспилотник с украинскими националистическими лозунгами. По данным SHOT, у жёлто-синей "птички" самолётного типа и длиной около метра сломано крыло.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, они забрали БПЛА на экспертизу.

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, атака была пресечена около 14:30 мск.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Матвей Константинов
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