Жёлто-синий БПЛА со сломанным крылом нашли в лесу под Тверью
SHOT: В Тверской области нашли БПЛА с украинскими националистическими лозунгами
В лесу возле деревни Рудная Жарковского района Тверской области обнаружили беспилотник с украинскими националистическими лозунгами. По данным SHOT, у жёлто-синей "птички" самолётного типа и длиной около метра сломано крыло.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, они забрали БПЛА на экспертизу.
Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, атака была пресечена около 14:30 мск.
Getty Images / Ignacio Marin