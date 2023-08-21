"Его в кашу сметёт": Разъярённая автоледи с мужем на капоте на бешеной скорости впечаталась в "мазду"

В Междуреченске Кемеровской области семейная ссора набрала нешуточные обороты: разъярённая женщина за рулём протаранила супруга машиной, тот повис на капоте, а транспортное средство врезалось в другой автомобиль на полном ходу. Видео с места событий опубликовал SHOT.

В Междуреченске машина с мужчиной на капоте набирает скорость и врезается в другой автомобиль. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, между супружеской четой возник скандал, который не удавалось уладить. Дама решила, что ей пора уехать из дома, но супруг пытался её удержать и не давал машине проехать. В итоге женщина дала по газам, а мужчина оказался на капоте набирающего скорость автомобиля.

Всё закончилось быстро. Автомобиль с супругами влетел в стоявшую на светофоре "мазду". Мужчину, оказавшегося в момент удара между двумя машинами, от столкновения отбросило на проезжую часть. Теперь он в реанимации, а фурия — в полиции.