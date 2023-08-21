Эксперт заявил о сборе будущих мировых лидеров в Оренбурге на форум "Евразия Global"

Проведение в Оренбурге международного форума "Евразия Global", на котором собрались представители молодёжных крыльев политических партий целого ряда государств, делает Россию "центром мировой молодёжной политики". Об этом Лайфу рассказал член экспертного клуба "Дигория" политолог Константин Бобров.

"Президент [России Владимир Путин] ведёт в этом контексте целенаправленную политику, делая ставку на перспективы становления нашей страны важнейшим центром в новой системе международных отношений", — отметил он.

Эксперт указал на значимость участников форума, так как в будущем они сами станут лидерами, крупными партийными функционерами и лицами, которые будут "принимать ключевые политические решения". Причём сама Евразия — крупнейший и наиболее заселённый континент Земли, чьё экономическое и политическое значение будет только возрастать. Учитывая западную политику "отмены" всего российского, необходимо продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с данным регионом.

"Создание на базе "Евразии Global" площадки для дискуссии об актуальных проблемах устойчивого развития евразийского макрорегиона формирует положительный и привлекательный образ России", — указал политолог.

Эксперт отметил, что молодёжь будет осуществлять наиболее значимое влияние на все социально-политические и экономические процессы. В связи с этим ставка властей на российскую и живущую в "наиболее перспективных развивающихся странах" молодёжь — "стратегически верное решение".

Так, оно поможет сделать процесс транзита межпоколенческого влияния эффективным и относительно безболезненным. В то же время, указал Бобров, в США и многих странах Запада процветает геронтократия.

В этом году программа форума насыщенная. Участниками мероприятия станут представители более чем 60 стран мира и 65 субъектов РФ. Оно стартует вечером 21 августа в СКК "Оренбуржье" с торжественной церемонии открытия. 22 августа в Национальной деревне пройдёт программа в рамках Дня Государственного флага России. 23 августа форум продолжится на площадке "Марсового поля": там запланирован "День народов Евразии Global". 24 августа состоится концерт "Джазовый вечер", 25 августа — вечер "Навстречу спорту", а 26 августа — показательная программа "Казачье утро". Вечером того же дня пройдёт церемония закрытия, которая станет частью праздничных мероприятий ко Дню города.