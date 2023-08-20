Общество "Знание" объявило о новом проекте "Знание. Авторы" с 22 августа
Кириенко сообщил о запуске нового молодёжного проекта "Знание. Авторы"
Сергей Кириенко на фестивале "Таврида.АРТ". Фото © Российское общество "Знание"
Российское общество "Знание" запускает новый просветительский проект "Знание. Авторы". Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.
Сергей Кириенко на фестивале "Таврида.АРТ". Фото © Российское общество "Знание"
Приём заявок для участия стартует с 22 августа. Жюри отберёт лучшие творческие работы, посвящённые России. Их авторов привлекут к работе в арт-лаборатории и пригласят на гала-концерт на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Победители также получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического контента.
"У сегодняшнего молодого поколения главная ценность — самореализация, на втором месте — создать счастливую семью. И то, что главная ценность — найти и реализовать себя, очень круто. Поэтому неслучайно, что целый ряд государственных проектов на это нацелены", — пояснил Кириенко.
По его словам, конкурс имеет и практическое значение, ведь получат реализацию талантливые идеи. Кроме того, такие проекты меняют социальную среду и людей вокруг себя. Чиновник уверен, что молодёжь увидит, как можно через конкурс добиться успеха, а это станет стимулом к новым свершениям.
Выступления Кириенко и других лекторов трека "Знание.Лекторий" на фестивале "Таврида.АРТ" доступны на странице Российского общества "Знание".
Напомним, в этом году фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Судаке с 17 по 21 августа. Мероприятие появилось в 2015 году и стало ежегодным. Это слёт представителей творческих профессий из мира искусства и культуры. В прошлом году его темами стали "Год культурного наследия народов РФ", "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены. В этот раз на фестивале открылся крупнейший выставочный центр "Арт-экспо". Лайф публиковал видео с "Тавриды.АРТ".