Goodbye my darling!: В Грузии вдогонку дали уезжающему послу США обидное прозвище за провал миссии
Депутат правящей партии Грузии Заркуа назвал посла США Дегнан вредителем
Посол США в Грузии Келли Дегнан. Фото © ge.usembassy.gov
Депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа подверг критике уезжающего из страны посла США Келли Дегнан, назвав её вредителем из-за озвученных ею сомнений в предстоящих в 2024 году выборах в парламент страны.
"Получается, что главный партнёр, который должен поддерживать демократические процессы и мир, госпожа Дегнан, представляющая [США], ставит под сомнение будущие электронные выборы, которые мы внедрили по их рекомендации. <...> Когда ставите под сомнение это в 2024 году, вредитель вы, госпожа посол", — упрекнул Заркуа дипломата перед журналистами.
До этого Дегнан заявляла, что гражданам Грузии нужно ознакомиться с электронной системой голосования, по которой будут проводиться выборы в парламент страны в 2024 году. Дипломат добавила, что система не гарантирует чистоты и прозрачности процесса и позволяет манипуляции, если люди не понимают принципов её работы.
Грузинский парламентарий добавил, что действия Дегнан обострили раскол среди граждан страны. Помимо этого, он считает, что посол приложила руку к созданию революционных настроений в Грузии. Заркуа подчеркнул, что дипломат не поняла своей миссии. Он обратился к ней через журналистов: "Вы своими действиями и заявлениями усилили поляризацию в грузинском обществе и, наверное, были одним из создателей революционной волны, которую мы подавляли три-четыре раза. Goodbye my darling!"
Срок действия полномочий Келли Дегнан в качестве посла в Грузии заканчивается в этом году. Кандидат на замену уже найден. Это другая женщина-дипломат — Робин Данниган.
Ранее эксперт рассказал о том, что большинство жителей Грузии довольны развитием сотрудничества с РФ, поскольку в результате в стране растут эффективность экономики и товарооборот. Российские туристы приносят деньги и поддерживают финансовую стабильность.