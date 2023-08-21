Goodbye my darling!: В Грузии вдогонку дали уезжающему послу США обидное прозвище за провал миссии

Депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа подверг критике уезжающего из страны посла США Келли Дегнан, назвав её вредителем из-за озвученных ею сомнений в предстоящих в 2024 году выборах в парламент страны.

"Получается, что главный партнёр, который должен поддерживать демократические процессы и мир, госпожа Дегнан, представляющая [США], ставит под сомнение будущие электронные выборы, которые мы внедрили по их рекомендации. <...> Когда ставите под сомнение это в 2024 году, вредитель вы, госпожа посол", — упрекнул Заркуа дипломата перед журналистами.

До этого Дегнан заявляла, что гражданам Грузии нужно ознакомиться с электронной системой голосования, по которой будут проводиться выборы в парламент страны в 2024 году. Дипломат добавила, что система не гарантирует чистоты и прозрачности процесса и позволяет манипуляции, если люди не понимают принципов её работы.

Грузинский парламентарий добавил, что действия Дегнан обострили раскол среди граждан страны. Помимо этого, он считает, что посол приложила руку к созданию революционных настроений в Грузии. Заркуа подчеркнул, что дипломат не поняла своей миссии. Он обратился к ней через журналистов: "Вы своими действиями и заявлениями усилили поляризацию в грузинском обществе и, наверное, были одним из создателей революционной волны, которую мы подавляли три-четыре раза. Goodbye my darling!"

Срок действия полномочий Келли Дегнан в качестве посла в Грузии заканчивается в этом году. Кандидат на замену уже найден. Это другая женщина-дипломат — Робин Данниган.