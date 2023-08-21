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21 августа, 19:00

Стало известно о первом итоге визита Зеленского к премьеру Греции в Афины

Греция поддержала членство Украины в НАТО, но при выполнении условий

<p>Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис. Обложка © Thanassis Stavrakis / AP / TASS</p>

Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис. Обложка © Thanassis Stavrakis / AP / TASS

Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены условия Декларации Вильнюсского саммита альянса. Об этом говорится в совместном заявлении о евроатлантической интеграции Незалежной, подписанном по итогам переговоров премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского в Афинах.

"Греческая Республика поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО", сказано в документе.

В нём подчёркивается, что Киев вносит существенный вклад в обеспечение безопасности альянса, сражаясь, в частности, на поле боя против России. Кроме того, в декларации говорится о неких значительных достижениях Киева на пути евроатлантической интеграции, в том числе в оперативной совместимости с НАТО, продемонстрированной в ходе вооружённого конфликта.

Греция пообещала и далее "поддерживать сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического союза Украине", дабы поспособствовать ей в защите себя "на суше, на море и в воздухе". В свою очередь, Украина высоко ценит всю оказанную ей Грецией практическую помощь "для укрепления обороноспособности", а Афины продолжат "оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку" Киеву.

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Тем временем оборонная промышленность Греции переживает не лучшие времена. Лайф писал, что одна из профильных компаний ищет иностранных партнёров, чтобы производить для Украины снаряды калибра 155 миллиметров и заодно пополнить европейские склады оружия. Подчёркивается, что это является для неё шансом преодолеть упадок последних лет.

Матвей Константинов
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