Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены условия Декларации Вильнюсского саммита альянса. Об этом говорится в совместном заявлении о евроатлантической интеграции Незалежной, подписанном по итогам переговоров премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского в Афинах.

"Греческая Республика поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО", — сказано в документе.

В нём подчёркивается, что Киев вносит существенный вклад в обеспечение безопасности альянса, сражаясь, в частности, на поле боя против России. Кроме того, в декларации говорится о неких значительных достижениях Киева на пути евроатлантической интеграции, в том числе в оперативной совместимости с НАТО, продемонстрированной в ходе вооружённого конфликта.

Греция пообещала и далее "поддерживать сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического союза Украине", дабы поспособствовать ей в защите себя "на суше, на море и в воздухе". В свою очередь, Украина высоко ценит всю оказанную ей Грецией практическую помощь "для укрепления обороноспособности", а Афины продолжат "оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку" Киеву.